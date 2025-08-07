美國政府用「四流節目」宣傳請特工　《衰仔樂園》無奈出手反擊？

美國白宮斥責動畫《衰仔樂園》（South Park，又譯南方公園或南方四賤客）為「四流節目」後，國土安全部（DHS）使用《衰仔樂園》動畫來做招聘廣告。《衰仔樂園》周三（6日）在X無奈地問道，「等等，所以我們有關係嗎？」《衰仔樂園》還在文中Tag上「吔X啦你」，以張學友式回答來反擊政府的「抽水」行動。



《衰仔樂園》一直以來都以無差別抨擊政府、權威和體制聞名。這次與政府「開片」，事源《衰仔樂園》7月下旬發布的影片。在那期的動畫當中的特朗普脫下西裝，裸露全身，並躺在撒旦身邊求歡但遭拒絕。

白宮對此表示：「這個節目已經20多年沒有引起人們的關注，只靠一些毫無新意的點子來博取關注。特朗普在短短6個月，兌現的承諾比我國史上任何一名總統都多，沒有四流節目能破壞特朗普的火熱勢頭。」

在聖地牙哥動漫展（San Diego Comic-Con International）的一場座談會上，當被問及劇集諷刺特朗普一事，《衰仔樂園》聯合創作者帕克（Trey Parker）裝作嚴肅地回答：「我們非常抱歉。」

這頭白宮罵完《衰仔樂園》，國土安全部本周三發布《衰仔樂園》的相關圖片。

《衰仔樂園》無奈轉載貼文，並以「吔X啦你」來回應華府行為。