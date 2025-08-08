美媒：以色列安全內閣批准全面接管加沙

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8月7日稱有意打算全面接管加沙地區後，美媒其後引述一名以色列官員指，以色列安全內容已批准有關計劃。



路透社報道，美國政治新聞網站Axios記者拉維德（Barak Ravid）在社交平台X發文，稱一名以色列官員透露，以色列安全內閣已批准內塔尼亞胡提出的佔領加沙計劃。

拉維德的另一篇帖文則提到，以色列總理辦公室表示安全內閣已批准內塔尼亞胡打擊哈馬斯（Hamas）的建議，以色列國防軍（IDF）將準備控制加沙城，同時在戰區外向平民提供人道物資。

內塔尼亞胡7日接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，以色列打算接管整個加沙，並將巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）趕出該地區。以方其後會把該地移交給一個既不是哈馬斯、也不主張摧毀以色列的文人政府。

這張2025年8月7日從以色列境內一側拍攝的照片中，可以看到以色列加沙邊境附近地區遭空襲後升起濃煙。（Reuters）

當被追問所謂的「接管」（take control）是否與以色列在2005年之前對加沙的長期佔領一樣時，內塔尼亞胡回應道：「我們不想保留它（加沙），我們想要建立一個安全邊界，我們不想管治它，不想成為（加沙的）管治機構」。

路透社報道，哈馬斯同日發聲明，形容內塔尼亞胡的言論是對加沙停火談判進程的一次「政變」。

哈馬斯批評，以軍擴大對加沙的攻勢，顯示內塔尼亞胡欲犧牲以色列人質來滿足個人利益的目的。