土耳其西部6.1級地震 多幢建築物倒塌有人被困
撰文：蕭通
出版：更新：
土耳其災害管理局（AFAD）表示，該國西部8月10日發生6.1級地震。當地媒體稱，包括伊斯坦堡（Istanbul）在內，全國多地均有震感。其中，震央所在的辛德爾吉（Sindirgi，暫譯）至少10幢建築物倒塌，部份民眾受困。其中已知一處廢墟中有6人受困，其中兩人已被救出。
AFAD表示，地震發生在當地時間晚上7時53左右，震央位於最大城市伊斯坦堡附近的巴勒克埃西爾省（Balikesir），震源深度為11公里。美國地質調查局（USGS）及德國地質研究中心(GFZ）則指，震央深度為10公里。AFAD稱，在6.1級地震後，至少有7次達到3級的餘震。
總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）其後發表聲明，祝願所有受影響的公民早日復原，願上帝保佑國家免受任何災難。
