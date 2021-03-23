一分鐘看世界｜歐英美加制裁中國有用嗎、俄外長訪華、蠱惑病毒

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-23 07:00

今天是3月23日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

華快速反制意味什麼？

歐盟、美國及英國同在22日，以中國在新疆侵犯人權為由制裁一些中國官員及／或實體。情況罕見的是，中國在歐盟「出手」之後快速反應，中國外交部稱中方對此表示堅決反對和強烈譴責，並宣布對歐盟制裁措施。 之後加拿大亦公布對華制裁。分析認為是次針對中國的制裁，雖然雷聲大雨點小，卻可謂是「力量倍增器」的一次體現。然這些舉動對中國都沒有用，它們須做到或想到的，其實應該是……（點擊了解更多）

新疆的維吾爾族人權問題一直受到國際社會關注。中方以「再教育營」預防極端主義和恐怖主義、提供技能培訓的做法，被普遍質疑為違背人權的無端拘禁和政治宣傳。近來諸如歐美等政府及官方人物亦多番就此予以公開批評。圖為2018年9月4日，鏡頭下一個位於新疆達坂城（Dabancheng）的再教育營。（Reuters）

美亞裔遭歧視問題

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情只是導致美國種族關係緊張的催化劑，而不是源頭，歧視亞裔的問題不會因疫情受控而消失。美國多地在3月21日有反歧視亞裔人士的示威及集會，也有非裔及拉丁裔人士到場聲援。有網上調查發現，每4名美國人，就有1人曾目擊亞裔人士遭歧視。美國歷史悠久的亞裔歧視問題，要從《排華法案》說起……（點擊了解更多）

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康明凱案開審

加拿大公民康明凱涉嫌危害中國國家安全犯罪的案件，3月22日在北京閉門審訊，加拿大外交人員未獲准旁聽。來自26個國家的28名外交官在法院門外聚集，他們表態支持加拿大，並指責中國法院庭審毫無透明度。法院審理後，會擇期宣判……（點擊了解更多）

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+ 5 + 5 + 5

俄羅斯外長訪華

俄羅斯外交部長拉夫羅夫應中國外長王毅邀請，3月22日起一連2天訪問中國。拉夫羅夫與王毅在桂林會晤。拉夫羅夫表示，會延長 《中俄睦鄰友好合作條約》5年，形容中國是真正的志同道合者。他稱美國等西方國家應該清楚，對中俄施加制裁並不明智。拉夫羅夫又呼籲中俄減低對美元和西方支付系統的依賴，以抵抗西方的意識形態……（點擊了解更多）

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法國新變種病毒

法國衞生部3月15日發聲明指，在布列塔尼（Brittany）拉尼永（Lannion）一間醫院的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）感染群組內發現新變種病毒株，疑似可以「騙過」檢測。8名感染新變種病毒株的病人起初接受反轉錄聚合酶連鎖反應測試（快速測試，PCR）時，得出陰性結果……（點擊了解更多）

法國新冠肺炎疫情：圖為3月17日，法國拉尼永一間出現新型冠狀病毒新變種病毒株感染個案的醫院。（Reuters）

因用中國疫苗挨罵

匈牙利外交與對外經濟部部長西亞爾托3月21日表示，使用中俄新型冠狀病毒肺炎疫苗讓匈牙利受到一些歐盟國家的「嚴重政治攻擊」。他強調疫苗並不是事關意識形態的問題，而是事關拯救生命的問題。一些歐洲國家把意識形態帶入疫苗的問題中，是「巨大的錯誤」……（點擊了解更多）

↓多國領導人已經接種中國疫苗，大量購買中國疫苗：

+ 4 + 4 + 4

編輯精選

亞裔歧視非因疫情起 也不會因疫情終

平視外交｜中方便是要讓美國感到不適

亞特蘭大槍擊案是典型的美國式悲劇

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