美國鋼鐵公司賓州工廠爆炸　至少1死數十人傷

美國鋼鐵公司（U.S. Steel）在賓夕法尼亞州匹茲堡市（Pittburg）附近的工廠，於8月11日發生爆炸，至少造成一人死亡，數十人受傷，救援人員仍在搜索廢墟中的人員。有住在爆炸現場附近的居民稱，爆炸令房子都搖晃起來，「我十幾歲的兒子耳朵嗡嗡響。」



圖為2025年8月11日，美國賓州克萊頓（Clairton）的美國鋼鐵公司（U.S. Steel）廠房爆炸，現場焦黑一片。 （ABC Affiliate WTAE via REUTERS）

事發於賓州城市克萊頓（Clairton），於上午10時51左右，現場畫面捕捉到一股巨大的黑色濃煙，從匹茲堡以南15英里的工廠竄起。當局指至少7人送院，現場救援仍在進行。

地方媒體稱，爆炸造成至少一人死亡，至少有一人失蹤。當局已宣布爆炸為三級大規模傷亡事件，這意味著需要多個鄰近地方的部門的大力配合。

工廠所在阿勒格尼縣（ Allegheny County ）衛生部門，正在監測週邊地區的空氣質素。該部門表示，監測器未檢測到超過聯邦標準的煙塵或二氧化硫含量，但出於謹慎考慮，已告知鋼鐵廠一英里範圍內的居民關閉門窗，將暖通空調系統設置為循環模式，並避免將室外空氣吸入室內。

據指出，出事的是煉焦廠，是在無氧條件下將煤加熱至攝氏700度以上，以去除原煤中的揮發性成分的過程，是煉鋼過程中的關鍵環節。據該公司稱，該工廠每年生產430萬噸焦炭，擁有1400名員工。

至於出事的阿勒格尼縣，涵蓋賓州第二大城市匹茲堡，長期以來一直是工業中心，鋼鐵業曾是其主導產業。