外媒：Nike控陳冠希涉嫌違約　索償1.26億美元

多個潮流網站8月12日報道，藝人及潮牌CLOT創辦人陳冠希遭Nike入稟，就涉嫌違約索償逾1.26億美元（約9.9億港元）。分析認為，此舉進一步顯示球鞋巨擘的強硬態度。



陳冠希近照（微博@陳冠希）

陳冠希2004年在香港創立CLOT，2006年首度與Nike合作，之後曾與Nike合作推出多款鞋型。至2023年10月，他宣布與adidas Originals 成為全球合作夥伴關係，並會推出全新 adidas Originals by Edison Chen 系列。

據House of Heat、Sole Retriever、Sneaker News及Hypebeast 等潮流網站報道，儘管陳冠希已轉投競爭對手 adidas超過一年，但Nike仍提出訴訟。相關報道指出，違約細節仍未公開，但此舉足證 Nike 在維護品牌版圖上愈見強硬。

圖為陳冠希公司與Nike聯乘推出的波鞋。（IG：juicestoreusa）

相關報道列出案號編號稱，Nike是在加州中央地方法院入稟，理據為違反合作協議，索償金額為126,615,000美元。不過，Nike及陳冠希均未就報道作出評論。

有分析指出，Nike在新任行政總裁Elliott Hill掌舵下，對自身品牌的管控愈發嚴謹，此前也曾控告球鞋客製師「The Shoe Surgeon」，指對方涉嫌未經授權使用Nike 商標，索償金額達6,000 萬美元（約4.7億港元），其後雙方達成和解。