印度新德里據指每日2000宗狗咬人　法院下令8周內抓捕數千流浪狗

印度狗咬人事件頻發，一名6歲女童上月因被流浪狗咬傷身亡的案件引發民眾憤怒。印度最高法院11日下達法令，要求政府部門8周內抓捕並永久收容新德里的流浪狗，又引發活動人士抗議。



《印度斯坦時報》引述遇害女童家人報道，6歲的Chhavi Sharma6月30日在德里波奧特卡蘭（Pooth Kalan, Delhi）被流浪狗無故咬傷，家人後帶Sharma接種狂犬病疫苗，惟Sharma最終於7月25日死亡。事件引發民眾憤怒及最高法院介入。

最高法院判定，新德里針對流浪狗群體的管理措施不足，要求當局8周內必須集中抓捕新德里所有流浪狗並將它們永久關押在收容所。該指令也適用於新德里周邊的諾伊達（Noida）、古爾岡（Gurugram）和加濟阿巴德（Ghaziabad）。

2025年8月12日，印度新德里當地動物福利非政府組織Friendicoes SECA救下的狗被關在籠子裡。（Reuters）

印媒Live Law周一引述印度最高法院表示：「嬰幼兒無論如何都不應該成為狂犬病的犧牲品。這項行動應該讓他們有信心，可以自由活動，而不必擔心被流浪狗咬傷。」

印度新德里電視台報道，約40名動物權利支持者和活動人士周二聚集在新德里印度門，抗議法院命令，卻遭警方逮捕並關進巴士載走。

民眾質疑法令匆忙、不符合實際

2024年印度全年僅報告狗咬人案例370萬例，今年僅1月報告的狗咬傷病例就達近43萬。而《印度時報》報道引述該國議會事務部前國務部長Vijay Goel，僅新德里每日就有2000宗狗咬人事件。

但印度法律規定，除非犬隻患有狂犬病，否則不能將它驅逐。即使對其進行絕育手術，之後也要放歸原處。此次最高法院法令就引發不符合程序的質疑。

印度媒體指新德里有約100萬隻流浪狗，獸醫Yasin Hussain就提出：「這是一項考慮不周且武斷的命令。這麼短的時間怎麼可能蓋這麼多收容所？」