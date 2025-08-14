C朗女友曬巨型鴿子蛋鑽戒放閃　美媒嘲未來或如人造鑽石般廉價

葡萄牙足球巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）女友佐真娜（Georgina Rodriguez）在Instagram上高調曬出一枚巨型「鴿子蛋」鑽戒，璀璨光芒引發全球矚目。不過，彭博社觀點專欄作家施拉格（Allison Schrager）稱，「兩者看來天差地別，但在實驗室培育鑽石崛起的時代，這種曾經珍貴的鑽石變得難以定價。兩者價格差距未來也許會縮小。」



一般天然鑽石的價值建立在其稀有性、頂級切工與品牌溢價之上。但與此同時，科技正以驚人的速度改變遊戲規則。實驗室能在短短數週內，以遠低於開採成本的方式，培育出在化學成分、物理特性，即硬度、折射率，甚至權威鑑定證書上都與天然鑽石完全一致的「人造鑽」。

從天然鑽石的角度來說，舉例佐真娜手上的鑽戒據報估計22卡，價值可能超過100萬美元（約785萬港元），也有外媒引述珠寶專家估計，這枚求婚戒指有25至30卡，價值超過500萬美元（約3,900萬港元）；而一般小到幾乎看不到的碎鑽戒指，售價不到300美元（約2,355港元）。

施拉格指，實驗室培育鑽石技術的成熟與規模化生產，使得鑽石供應從「有限」轉向「接近無限」，經典廣告語「鑽石恆久遠，一顆永流傳」的核心支撐點是天然鑽石的稀缺性，而這種稀缺性正被動搖。

這名專欄作者說，這不僅衝擊着戴比爾斯De Beers等傳統鑽石巨頭維持數十年的市場掌控，更引出一個經濟學根本問題：「當價值建立在稀缺性上包括鑽石、高級手袋（像鉑金包等）在內的東西變得充裕時，它們還值那麼多錢嗎？」

有珠寶業內人士亦指出，實驗室培育鑽石（Lab-Grown Diamonds）等人造鑽石的崛起，正顛覆傳統定價邏輯，天然巨鑽有可能在未來和細小鑽石差不多價錢。有網民因此質疑，C朗送女友巨型「鴿子蛋」鑽戒，或許不是十分明智，應花在今天更有價值的東西之上。