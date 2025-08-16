美俄元首會　特朗普紅地毯親迎普京　罕共乘美方專車赴會場｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月15日在美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）會面，料將就俄烏問題進行磋商。特朗普在停機枰親自迎接對方，他們碰面後互相握手，其後再一乘搭美國總統專車前往會場。美媒稱此舉非同尋常，尤其是美俄關係名義上是對手（adversary）的關係。



路透社15日報道，在美俄元首會正式開始前，特朗普在埃爾曼多夫–理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）停機坪的紅地毯上迎接普京。

兩國領導人碰面後，先是熱情握手，並互相碰了碰手臂，然後再乘坐特朗普的豪華轎車前往會談地點。

美媒報道，兩個互為對手的領導人共乘同一專車，在外交上實在是非同尋常的舉動。

不過報道指，在考慮到特朗普的風格後，上述舉動實非不可預測。事實上，他2018與朝鮮領導人金正恩在新加坡會晤時，就想與對方同乘一輛車，但最終被助手勸阻。

俄媒俄新社也稱，是特朗普主動邀請普京乘同一專車前往車輛，而後者則欣然接受邀請。

由訴美俄元首會在開始前夕，從本來安排的一對一會晤模式改為三對三會晤，所以這或是2人這次見面中罕有的獨處時段。