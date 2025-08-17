特朗普澤連斯基8.18白宮會晤 歐盟德法意芬蘭領袖均將赴美參加
撰文：成依華
出版：更新：
美俄峰會後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）定於8月18日在白宮會見赴美的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），商討俄烏問題，歐盟、德國、法國、意大利、芬蘭領導人17日相繼公布，將前往華盛頓陪同澤連斯基出席這次會議。
歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在社交網站稱，在澤連斯基的請求下，她將參與8月18日在白宮的會議。在此之前，她也會在17日迎接澤連斯基，一起出席「自願聯盟」的會議。
其後根據德國、法國、意大利、芬蘭政府宣布，德國總理默茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）也會前往華盛頓參加。
德國政府稱「會談將討論安全保障、領土問題以及繼續支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略等問題，這包括繼續制裁施壓。」
法國指，領導人將繼續「協調歐洲與美國之間的關係，以實現公正持久的和平，維護烏克蘭切身利益和歐洲安全」。
特朗普8月15日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在阿拉斯加舉行峰會後，外媒報道普京會上提出烏克蘭從東部頓巴斯地區頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Lugansk）撤軍，以換取停戰。
美媒16日引述消息人士指，特朗普改變立場，轉為支持烏放棄領土的計劃，8月18日將在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）商討。
