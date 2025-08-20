特朗普政府證實擬入股英特爾 貝森特：以對公司補貼換取股權
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）8月19日受訪時表示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府希望入股晶片生產商英特爾（Intel）。財長貝森特（Scott Bessent）同日透露，政府對英特爾的投資是由將對公司補貼轉換成股權，能幫助公司穩定下來，在美國本土生產晶片。
盧特尼克接受美媒CNBC節目採訪時表示，美方計劃將拜登（Joe Biden）政府時期通過的《晶片與科學法案》（Chips and Science Act）原本撥給企業的補助金轉換成股權投資。
盧特尼克表示：「（美國）應該用的資金獲得（公司）股權，這樣我們就能兌現拜登政府已經承諾的（補貼）資金」。
盧特尼克強調，美國政府無意控制公司，任何股份都將是沒投票權，意味着政府無法控制公司的業務。
貝森特同日在CNBC的另一節目上亦提出相似論述，並強調政府將不會強迫美國企業購買英特爾晶片，入股只是換一種形式的補助。
然而，他並未就美國入股的規模或時間點，提供任何細節。而彭博社早前報道指，美國政府正洽談收購英特爾10%的股份。
彭博：特朗普政府擬收購英特爾10%股份 或成最大股東彭博：特朗普政府擬入股Intel 已展開洽談特朗普與Intel CEO陳立武會面 稱閣員下星期會再晤對方Intel CEO遭特朗普點名要求辭職 美媒：陳立武8.11赴白宮