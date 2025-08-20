特朗普政府證實擬入股英特爾　貝森特：以對公司補貼換取股權

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）8月19日受訪時表示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府希望入股晶片生產商英特爾（Intel）。財長貝森特（Scott Bessent）同日透露，政府對英特爾的投資是由將對公司補貼轉換成股權，能幫助公司穩定下來，在美國本土生產晶片。



盧特尼克接受美媒CNBC節目採訪時表示，美方計劃將拜登（Joe Biden）政府時期通過的《晶片與科學法案》（Chips and Science Act）原本撥給企業的補助金轉換成股權投資。

這張2025年8月19日拍攝的設計圖片中，可以看到晶片生產商英特爾（Intel）的處理器和美國國旗。（Reuters）

盧特尼克表示：「（美國）應該用的資金獲得（公司）股權，這樣我們就能兌現拜登政府已經承諾的（補貼）資金」。

盧特尼克強調，美國政府無意控制公司，任何股份都將是沒投票權，意味着政府無法控制公司的業務。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

貝森特同日在CNBC的另一節目上亦提出相似論述，並強調政府將不會強迫美國企業購買英特爾晶片，入股只是換一種形式的補助。

然而，他並未就美國入股的規模或時間點，提供任何細節。而彭博社早前報道指，美國政府正洽談收購英特爾10%的股份。