白宮：俄烏峰會正推進　特朗普與歐爾班商三方會談取址布達佩斯

美國白宮發言人萊維特（ Caroline Leavitt）8月19日證實，有關俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）之間的雙邊會晤，計劃正在推進中。另外，美國媒體引述政府消息人士報道，白宮正考慮以匈牙利首都布達佩斯（Budapest）作為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 、普京及澤連斯基三方會晤的地點。



路透社隨後指白宮官員透露，特朗普和匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）18日曾就烏克蘭加入歐盟的談判通話。該官員也稱，兩人也談及布達佩斯作為三方會談舉辦地的可能性。



圖為2025年8月18日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。（Reuters）

萊維特表示，俄烏領導人都表示願意坐下來談判，美國的國家安全團隊將在這方面為兩國提供協助。她又稱，目前正就會面考慮「多種選項」，但她透露可能的地點。

美國Politico同日報道，美國特勤局已着手為三方峰會做準備，雖然特勤局通常會考察多個地點，且最終地點也可能發生變化，但布達佩斯已逐漸成為白宮的首選。報道稱，在布達佩斯的峰會將由匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）領導，自特朗普首任總統以來，歐爾班一直與特朗普總統關係密切。

圖為2025年4月19日，人們在匈牙利布達佩斯的漁人堡（Halaszbastya）參觀。（Getty Images）

報道指出，普京向特朗普稱傾向在莫斯科會面，而法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）則力推瑞士日內瓦。瑞士外交部長亦已表明，如果選擇以中立著稱的日內瓦作為和談地點，即使普京已被國際刑事法院（ICC）以戰爭罪發出逮捕令，但瑞士承諾予以「豁免權」。

報道又稱，對於烏克蘭來說，匈牙利作為會面地點將是個艱難選擇，因為這讓人想起1994年《布達佩斯備忘錄》。當時，美國、英國和俄羅斯承諾維護烏克蘭的獨立、主權和對其邊界的尊重，以換取烏克蘭放棄核武。但普丁在2014年對烏克蘭的軍事行動證明，這項協議毫無意義，因為簽署國均未派遣軍隊反擊。