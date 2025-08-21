以色列：軍方對加沙城展開首階段軍事行動 正控制市郊地區
撰文：劉耀洋
出版：更新：
以色列國防軍發言人戴弗林（Effie Defrin）8月20日稱，軍方當日稍早與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）發生衝突後，正式展開對加沙城（Gaza City）的第一階段的初步軍事行動，目前以軍正在控制加沙城郊區。
路透社及《以色列時報》（The Times of Israel）20日報道，戴弗林向記者表示，以軍不會坐以待斃，已對加沙城展開初步軍事行動，為最終接管當地做好準備。
以軍官員稱，軍方同日稍早曾與超過15名哈馬斯武裝分子在加沙城南部汗尤尼斯（Khan Younis）附近發生衝突。
哈馬斯武裝分子透過反坦克導彈等武器發動襲擊，造成以方一名士兵重傷，另外兩人輕傷。
哈馬斯武裝派系卡桑旅（Al-Qassam Brigades）其後發聲明承認責任，指他們在汗尤尼斯東南部對以軍發動了襲擊，並與後者進行近距離交火。
卡桑旅在聲明提到，在持續數小時的襲擊中，其陣營的一名武裝分子一度引爆自殺式炸彈，對以軍人員造成人員傷亡。
意大利第9次向加沙空投人道援助 投放逾100噸物資｜有片以色列重申要求哈馬斯釋放所有人質 仍未回應最新停火方案以媒：以軍擬未來數天徵召6萬預備役人員 為接管加沙城作準備聯合國：去年383名救援人員遇害創新高 其中181人在加沙地區罹難