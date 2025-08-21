以色列：軍方對加沙城展開首階段軍事行動　正控制市郊地區

以色列國防軍發言人戴弗林（Effie Defrin）8月20日稱，軍方當日稍早與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）發生衝突後，正式展開對加沙城（Gaza City）的第一階段的初步軍事行動，目前以軍正在控制加沙城郊區。



路透社及《以色列時報》（The Times of Israel）20日報道，戴弗林向記者表示，以軍不會坐以待斃，已對加沙城展開初步軍事行動，為最終接管當地做好準備。

以軍官員稱，軍方同日稍早曾與超過15名哈馬斯武裝分子在加沙城南部汗尤尼斯（Khan Younis）附近發生衝突。

哈馬斯武裝分子透過反坦克導彈等武器發動襲擊，造成以方一名士兵重傷，另外兩人輕傷。

哈馬斯武裝派系卡桑旅（Al-Qassam Brigades）其後發聲明承認責任，指他們在汗尤尼斯東南部對以軍發動了襲擊，並與後者進行近距離交火。

2025年8月16日，從以色列邊境的一側看，一輛以色列軍車在加沙城（Gaza City）附近行駛。（Reuters）

卡桑旅在聲明提到，在持續數小時的襲擊中，其陣營的一名武裝分子一度引爆自殺式炸彈，對以軍人員造成人員傷亡。