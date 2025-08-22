最新統計顯示加沙戰爭平民死亡率高達83%　以色列斥：報告不實

根據《衛報》和兩間以巴地區媒體的調查，針對以色列國防軍自身記錄的分析顯示，截至2025年5月19日，加沙地帶近5.3萬人遇難，平民死亡率為83%；當中約8,900人為哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的戰士，他們被認為已經死亡或「可能已死亡」。這與以軍一向的加沙地帶戰鬥人員與平民的死亡率，即「每死亡一名恐怖分子，就有兩名平民喪生」不符；對此，以色列國防軍強烈譴責該報告「不實」。



以色列國防軍表示，這些媒體分析的數據並未準確反映戰爭的現實，「反映出對軍事理解的根本缺乏」。

根據以色列在加沙繳獲的記錄，以色列國防軍的資料庫共記錄了4.76萬名被認為活躍於哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織軍事部門的巴勒斯坦人。

2025年8月14日，加沙，哀悼者出席因尋求援助而遭以色列砲火殺害的巴勒斯坦人的葬禮時傷心流淚。（Reuters）

雖然在戰爭開始的18個月後，僅有不足20%的武裝人員被以軍確認擊斃，但情報部門聲稱，恐怖分子的實際死亡人數要高得多，因為資料庫不包括那些被擊斃但姓名不詳的人員。

以軍周三發布的最新死亡人數公開聲明稱，恐怖分子的死亡總數為2.2萬人。另一方面，根據哈馬斯控制的衛生部的數據，加沙走廊的死亡人數已超過6.2萬人，但有關數據並未區分平民和恐怖分子。