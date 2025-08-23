美國紐約州旅遊巴發生車禍多人死傷　警方：乘客大多來自中印菲

一輛載有約50人的旅遊巴8月22日在美國紐約州一條高速公路發生車禍，造成多人死亡，數十人受傷。警方表示，死者中相信包括一名兒童，而車上大多數乘客是亞裔人士，分別來自中國、印度和菲律賓。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）22日報道，據當地警方及倖存的司機，旅遊巴當時正從尼亞加拉瀑布（Niagara Falls）返回紐約市，但由於不明原因，車輛失去控制衝入隔離帶，司機試圖調整方向結果導致巴士翻車。

巴士公司向警方提供的乘客名單顯示，涉事旅遊巴士包括司機一共載有52人。伊利縣醫療中心（The Erie County Medical Center）表示，它們接收了24名傷者，其中兩名在手術室，兩名在深切治療部。

紐約州警察局發言人表示，有些乘客仍被困在旅遊巴當中，而某些乘客則在巴士翻滾時被拋出車外。

紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）其後在社交媒體發文，形容事件是一宗悲劇，其辦公室正與警方及地方政府密切合作，協調救援行動。