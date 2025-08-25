王毅晤韓國總統特使團 稱中方願堅守建交初心深化各領域合作
撰文：蕭通
根據韓媒，韓國總統特使團周日（24日）起訪華，在北京與中共中央政治局委員、外交部長王毅舉行會晤，並轉交總統李在明的親筆信，雙方就推動韓中戰略合作夥伴關係等交換意見。
韓聯社報道，王毅在會談前表示，中方始終高度重視發展中韓關係，願同韓方一道堅守建交初心，持續增進相互理解，深化各領域務實合作，更好造福兩國人民，並在擴大共同利益的基礎上，推動雙邊關係沿著正確軌道長期穩定發展。當前，中韓關係正處於改善發展的關鍵階段，對韓方特使團適時來訪表示歡迎。
朴炳錫：新政府冀推動兩國關係重回「正軌」
朴炳錫表示，韓國新政府高度重視韓中關係，希望借此次訪華共同推動近年受挫的韓中關係重回「正軌」。他表示說，李在明期待打造切實惠及兩國民眾的戰略合作夥伴關係，並再次邀請習近平主席出席10月在南韓慶州舉行的亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議。
雙方在會面時互致問候，王毅高度評價朴炳錫長期以來為中韓關係發展作出積極貢獻，朴炳錫則稱王毅是「老朋友」。
