以色列空襲加沙納賽爾醫院　包括4外媒記者至少14死

外媒引述加沙媒體辦公室稱，以色列周一（25日）襲擊加沙南部的納賽爾醫院（Nasser Hospital），造成至少14人死亡，當中包括4名外媒記者。另有傳媒引述加沙衛生官員稱有15人死亡。



半島電視台和路透社指，此次襲擊中罹難的記者分別為路透社攝影記者Hussam al-Masri、半島電視台攝影記者Mohammed Salama、美國全國廣播公司（NBC）記者Moaz Abu Taha，以及為美聯社與「獨立阿拉伯」（Independent Arabia）供稿的記者Mariam Abu Daqa。另一名路透社攝影師Hatem Khaled在襲擊中受傷。

路透社引述官員及目擊者稱，路透社記者Hussam al-Masri在第一次空襲中身亡，救援人員、記者和其他人趕到首次襲擊現場後，納賽爾醫院遭到第二次空襲。

以色列軍方及政府未有立即就空襲發表聲明。

加沙政府新聞辦公室周一發布聲明稱，加上此次身亡的4名記者，以巴戰爭中殉職記者人數已增至244人。