以色列空襲加沙納賽爾醫院　包括4外媒記者至少20死

綜合外媒報道，以色列周一（25日）襲擊加沙南部的納賽爾醫院（Nasser Hospital），造成至少20人死亡，當中包括4名外媒記者以及多名到場救治的醫療和救援人員。



半島電視台和路透社指，此次襲擊中罹難的記者分別為路透社攝影記者Hussam al-Masri、半島電視台攝影記者Mohammed Salama、美國全國廣播公司（NBC）記者Moaz Abu Taha，以及為美聯社與「獨立阿拉伯」（Independent Arabia）供稿的記者Mariam Abu Daqa。另一名路透社攝影師Hatem Khaled在襲擊中受傷。

以軍在首次襲擊中使用自殺式襲擊無人機，擊中醫院4樓，造成路透社記者Hussam al-Masri身亡。救援人員、記者和其他人趕到首次襲擊現場後，納賽爾醫院遭到第二次空襲。約旦傳媒Alghad TV拍下的畫面顯示，一些身穿橙色背心的救援人員當時正在在醫院樓梯上工作，突然遭到第二次襲擊。

以色列軍方在社交平台X上表示已經下令立即對事件進行調查，表示軍方並未針對記者進行襲擊，並對任何不相關平民造成的傷害感到遺憾。

以軍上月咋一次定點襲擊中殺害4名半島新聞記者，當中包括知名加沙記者Anas Al-Sharif，以色列指控他是哈馬斯成員。

加沙政府新聞辦公室周一發布聲明稱，加上此次身亡的4名記者，以巴戰爭中殉職記者人數已增至244人。