美韓峰會｜李在明抵達白宮　特朗普：將舉行一次良好會談

韓國總統李在明8月25日抵達白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會談，特朗普在會面前稱，「我們將會舉行一次良好會談」。這是李在明就任82天後首次舉行美韓首腦會談，預定就雙邊貿易、地區安全、國防合作3方面進行討論，當中包括上月底達成的經貿協議細節問題、提升駐韓美軍戰略靈活性等，其中料涉及雙方是否就戰時作戰指揮權移交、韓方增加國防開支等敏感問題，以及修改《美韓原子能協定》等事宜商討。



根據白宮公佈的日程安排，特朗普於當地時間中午迎接李在明，12時15分起在橢圓形辦公室開始會談。會談時長定為30分鐘左右，全程面向白宮記者團公開。兩國領導人各自發表開場白，並回答媒體提問。此輪會談面向媒體公開，並進行現場直播。

之後，兩人將於下午12時45分左右，在白宮內閣會議室以閉門形式舉行午餐會晤，白宮未安排兩人會後舉行聯合記者會。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與韓國談判代表團2025年7月30日在白宮達成一項「歷史性的貿易協議」。（白宮X）

韓聯社報道，韓國國安室長魏聖洛此前表示，美韓峰會將重點商討穩定雙邊經貿關係、推動韓美同盟現代化，以及開拓新的合作領域。韓國政界普遍認為，李在明政府在成立初期能否確保施政動力，取決於此次峰會成果。

據指出，李在明訪問華府期間，還將出席兩國工商人士參與的商業圓桌會議，應邀在美國國際戰略研究中心（CSIS）發表演講。26日，他將前往賓夕法尼亞州費城視察韓華集團收購的造船廠、參觀抗日獨立運動家徐載弼紀念館，之後啟程回國，為為期6天的日美之行畫上句號。