中國閱兵｜金正恩赴北京前　視察導彈生產「一石三鳥」

中國即將在星期三（9月3日）舉行抗戰勝利閱兵式，朝鮮最高領導人金正恩將罕見出席，其赴華行程備受媒體關注。韓聯社稱，金正恩於星期一（9月1日）乘坐專列從平壤出發赴北京；朝中社則報道，金正恩星期天（8月31日）視察了新的導彈生產線。



受訪學者分析，金正恩啟程之前，在朝鮮視察導彈生產線，有一石三鳥之意，同時向朝鮮內部、中國與俄羅斯、美國釋放政治與外交訊號；他借中國閱兵式首次登上多邊外交舞台，也正式向世界宣告：「新的朝鮮來了」。

韓聯社引述朝鮮消息人士報道稱，金正恩星期一下午搭乘專列從平壤啟程赴華，所乘坐的列車預計當天晚上越過國境，於星期二（9月2日）抵達北京。

金正恩搭乘列車赴京路線和時間，可能跟上一次於2019年1月訪華相似。當時，他專用的深綠色列車，於晚上10時15分越過朝中邊界駛過丹東站，並在隔天上午10時55分駛入北京火車站。

圖為2024年7月31日，朝鮮領袖金正恩乘坐專列列鄰近中國的平安北道視察。（KCNA via REUTERS）

金正恩此前曾四次訪華，其中2018年3月和2019年1月坐火車，2018年5月和6月則坐飛機。

韓媒曾報道，金正恩專用的綠色列車被厚重防彈裝甲層層包裹，所以只能以每小時最快約60公里的速度行駛，從平壤到北京要至少20小時。

韓聯社報道，9月1日和2日丹東至北京部分列車停運，丹東的酒店不接受外國人預訂。報道也引述觀察人士推測，金正恩此次赴京，可能入住前四次訪華中三次曾下榻的釣魚臺國賓館。

另外，有中國網民8月31日在微博上載影片稱，朝鮮高麗航空運輸機已飛抵中國，為金正恩訪華做準備。影片顯示，一架機身漆上朝鮮國旗的飛機在空中飛行。

金正恩此次訪華最大看點，是9月3日登上天安門城樓觀看閱兵式。俄羅斯方面此前透露，金正恩和俄羅斯總統普京屆時將分別坐在中國國家主席習近平左右兩側。

在金正恩赴京之前，朝中社報道，他星期天視察了新的導彈生產線和導彈製造自動化流程，並稱現代化的生產過程，將有助於提高朝鮮主要導彈部隊的戰備狀態。

韓國外國語大學教授、東北亞未來協力論壇會長康埈榮向《聯合早報》分析，金正恩決定出席九三閱兵背後，有諸多精細的戰略考量，意味着朝鮮接下來可能推行更具主動性的外交路線，向世界釋放「新的朝鮮來了」的外交訊號。

康埈榮分析，金正恩判定當前國際格局走向多極，朝鮮要改變作風，直接與國際互動。他借視察導彈生產線「秀肌肉」，意在同時向朝鮮國內、中俄、美國傳達不同信息。一是告訴朝鮮民眾，朝鮮已經準備好了，要在國際舞台靠自己的力量推展外交，而非靠中俄撐腰。其次是告訴中俄，朝鮮與中俄處於相對同等位置，而非矮人一截。再來是告訴美國和西方，朝鮮要與中俄一起開展多極化新世界，同時向美國表明，朝鮮不可能實現無核化。

金正恩2018年5月和2019年1月訪華之後，兩次均於次月與美國總統特朗普會面。康埈榮不排除，金正恩循同個模式，即先與習近平溝通，接着將與特朗普會晤。

康埈榮判斷，中朝其實同床異夢，但中國需要朝鮮作為戰略緩衝，以應對美日韓的壓力。朝鮮也需要與北京一起對抗美國，所以朝鮮在跟美國談判之前，理所當然先與中國商量。

本文獲《聯合早報》授權轉載

