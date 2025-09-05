關稅戰｜特朗普：快將對未在美建廠企業徵收「相當高的關稅」

路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月4日在白宮舉行私人晚宴，與各大科技公司行政總裁（CEO）共進晚餐。特朗普在晚宴前表示，華府將對未將生產轉移到美國的公司進口的半導體徵收「相當高的關稅」。此前，他曾表示將徵收約100%半導體關稅。



出席晚宴的科企領導人包括蘋果CEO庫克（Tim Cook）、OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）和微軟（Microsoft）創始人蓋茲（Bill Gates）等。

2025年9月4日，美國總統特朗普在白宮為科技和商業領袖舉辦私人晚宴。（Reuters）

特朗普在晚宴前對媒體表示：「是的，我已經和這裏的人們討論過了。晶片和半導體，我們將對那些不進口的公司徵收關稅，很快就會徵收。」

他沒有透露具體徵收時間，也沒提及具體稅率：「我們將徵收非常高的關稅......但如果他們進入美國、建設（在美工廠）或計劃進入，就不會徵收關稅。」

庫克8月初宣布，蘋果將在未來四年內對美國的投資承諾擴大至6000億美元。當庫克周四坐在桌子對面時，特朗普說：「庫克的狀態會非常好。」

2025年9月4日，蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook，中）出席美國總統特朗普在白宮國宴廳舉辦的科技和商業領袖私人晚宴。（Reuters）

特朗普上月曾表示，美國將對進口半導體徵收約100%的關稅，但這不適用於在美國製造或承諾在美國製造的公司。他8月15日甚至暗示高達300%。

台灣晶片巨擘台積電、韓國三星電子和SK海力士已宣布在美國投資晶片製造。

然而，特朗普在使用關稅方面面臨法律阻力。其政府已請求美國最高法院迅速審理一項訴訟，以保留他根據1977年一項緊急法律徵收的全面關稅。此前，下級法院裁定，特朗普經濟和貿易議程中的大部分核心關稅無效。