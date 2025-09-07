倫敦爆反對親巴勒斯坦人組織遭取締示威　約300人被捕｜有片

英國媒體9月6日報道，數百人聚集在倫敦市中心的議會廣場，有人揮舞巴勒斯坦國旗，高喊「解放巴勒斯坦」，其他人則舉起標語牌，上面寫有：「我反對種族滅絕，我支持巴勒斯坦行動組織（Palestine Action）。」報道指，約300人在抗議政府取締巴勒斯坦行動組織的示威活動中被捕。



英國廣播公司（BBC）引述倫敦警察廳報道，警方已逮捕多名涉嫌犯下一系列罪行的民眾，其中包括向已被禁制組織表達支持以及襲擊警員。

據報道，英國政府於7月根據《反恐法》取締巴勒斯坦行動組織，將加入或支持該組織定義為刑事犯罪，最高可判處14年監禁。

在集會開始數小時後，倫敦警察廳表示，警方遭受「極其嚴重的虐待，包括拳打腳踢、吐痰、投擲物品以及辱罵」。

警方表示，他們注意到「有協調行動阻止警察執行公務」，任何襲擊警察的人都將「依法受到全面追究」。

組織這次集會的「捍衛我們的陪審團」（Defend Our Juries）回應指，警方「暴力襲擊了包括老年人在內的和平示威者，並試圖逮捕一千多名只是在舉紙牌標語的人。」

該組織更分享了一段影片，片中一名警察將一名老年抗議人士推倒在地。

2025年9月6日，英國倫敦議會廣場，警方在示威者參加「解除禁令」集會時站崗，該集會由「捍衛我們的陪審團」（Defend Our Juries）組織舉辦，旨在抗議英國政府根據反恐法取締聲援巴勒斯坦人的「巴勒斯坦行動組織」（Palestine Action）。（Reuters）

該組織的一位發言人早前曾表示，「對這項荒謬禁令的抵制正呈幾何級增長」。