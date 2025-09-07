美網｜特朗普時隔10載再現場觀賽　網協促媒體勿播被噓畫面

美國網球公開賽（U.S. Open）於9月7日舉行男單決賽，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 前赴紐約觀賽，成為25年來首位出席美網的在任美國總統。屆時他將與眾多球迷一起，觀看冼拿（Jannik Sinner）和艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）之間的對決。



這是特朗普個人時隔10年再次赴美網觀賽，他2015年在場遭觀眾喝倒采，因此這次美國網協已向轉播單位致函，要求「勿以任何形式播出對總統的干擾及反應」，也即是若現場觀眾對特朗普喝倒采，希望轉播單位不要播出。

10年前觀賽遭喝倒彩

主辦單位表示，特朗普將以「客戶嘉賓」（client guest）的身份出席美國公開賽，並在專屬包廂裡觀看比賽。

路透社報道，特朗普不時出席體育賽事與支持者見面，但在民主黨主導的紐約市，他在美網未必獲熱烈的歡迎。在首次就任總統前，特朗普曾是這項賽事的常客，但在2015年啟動總統競選活動後不久，他在現場遭到遇球迷噓聲，此後近10年未再踏足美網賽場。

因應特朗普出席，位於皇后區的Billie Jean King National Tennis Center將有格外嚴格的安保措施。至於對上一次在任美國總統出席，已是2000年的克林頓（Bill Clinton）。至於卸任總統方面，最近一次為2023年的奧巴馬 （Barack Obama），距離他卸任已有6年。

圖為2025年9月7日，美國網球公開賽（U.S. Open）在紐約舉行，民眾站在球場外抗議美國總統特朗普（Donald Trump） 出席。（Reuters）

二號種子艾卡拉斯表示，在衝擊個人第6座大滿貫冠軍的過程中，他會盡量不去想觀眾席上的特朗普，「我不想因此而緊張」，「但我認為，你知道，觀看網球比賽，總統能出現在決賽中，對網球運動來說是一件好事」。