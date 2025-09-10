法國總理貝魯已遞辭呈　防長被視為熱門接棒人選

法國總理貝魯（François Bayrou）領導的政府周一（8日）在國民議會（議會下院）舉行的信任投票中未能過關，他9日已代表政府將向總統馬克龍（Emmanuel Macron）遞交辭呈。法國電視台消息，後者已接受辭呈並將於數日內任命新總理。



圖為2025年9月8日，法國總理貝魯（Francois Bayrou）出席國會特別會議，在議員進行信任投票前，他與法國內政部部長霍塔尤（Bruno Retailleau）交談。（Reuters）

按照慣例，貝魯政府將在新總理任命前繼續負責日常政務和應急管理。貝魯遞交辭呈當天上午，法國內政部照常舉行會議，商討舉措以應對計劃在10日舉行的名為「封鎖法國」的大規模示威活動。

貝魯的離任意味著馬克龍在不到2年的時間內將尋找第5名總理。據多家法媒援引消息人士報道，馬克龍有意盡快任命新總理。

圖為2025年9月8日，法國總理貝魯（FrancoisBayrou）在國會特別會議上，未能獲得信任投票多數票，其政府將被迫下台。（Reuters）

新華社及Politico均報道，新總理最熱門人選目前是國防部長勒科爾尼（Sebastien Lecornu）。據法國媒體報道，勒科爾尼被視作馬克龍的忠實追隨者。去年12月，時任總班巴尼耶（Michel Barnier）領導的政府下台後，馬克龍原計劃任命勒科爾尼為總理，但在最後時刻改變想法，任命了現年74歲的貝魯。