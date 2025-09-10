Apple發布會｜史上最薄iPhone Air登場　AirPods Pro提供即時翻譯

蘋果公司9月9日在其總部舉行2025年新產品發布會上，帶來一系列令人振奮的新產品。本次焦點包括首度亮相，被譽為史上超薄的iPhone Air，以及攝影功能全面進化的iPhone 17系列。此外，蘋果手錶（Apple Watch）亦迎來重大革新，Series 11將提供高血壓監測功能，而全新一代的AirPods Pro 3在提升降噪效果之餘，更將提供即時翻譯功能。



史上最薄的蘋果手機iPhone Air：

在發布會前備受外界關注的 iPhone Air 正式取代 iPhone Plus 系列，其最大特點是厚度僅5.5毫米，成為Apple史上最薄的智能手機。

這款全新手機擁有6.6吋的Super Retina XDR OLED屏幕，搭載蘋果自行研發的 A19 Pro 晶片，並採用獨特的橫向單鏡頭設計。

為了實現輕薄外型，iPhone Air僅支援 eSIM，不設實體SIM卡卡槽，惟仍可使用雙 eSIM。儘管機身纖薄，其續航能力仍可支持高達27小時的影片播放，同時亦支援快速充電。

容量與售價：

iPhone Air： 256GB（$8,599）、512GB（$10,299）、1TB（$11,999）。

上市日期： 9月19日開賣，9月12日開始接受預訂預訂。

2025年9月9日，美國加州，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook，中）在其總部的喬布斯劇場（Steve Jobs Theater）舉行活動，圖為他手持最新推出的iPhone 17 Pro和iPhone Air。（Reuters）

可發出高血壓提示的Apple Watch：

蘋果展示了全新的健康和安全功能，包括Series 11提供的高血壓警報和Ultra 3上的衛星連接。

蘋果表示，高血壓檢測功能尚未獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 的批准。

主要功能： 史上最薄、耐刮玻璃、5G連線、高血壓提示、24小時續航。

香港售價： 3,199港元起（鋁金屬）、5,799港元起（鈦金屬）。

Airpods Pro 3

這款耳機擁有比前幾代更強大的降噪功能，並引入Apple Intelligence支援的即時翻譯功能，可透過手勢啟動。

這款耳機採用更小巧的機身，並配備全新的泡棉耳塞，以提升配戴舒適度和隔音效果。此外，它還透過Apple最小的心率感測器在運動時提供心率感應功能，讓用家無需額外配件即可獲取健身數據。

在啟用降噪功能的情況下，單次充電續航時間最長可達 8 小時。

香港售價： $1,849港元

上市日期： 9月19日開賣，已開放接受預購。