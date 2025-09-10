尼泊爾示威變「焚城」官邸國會遭殃　前總理妻嚴重燒傷

尼泊爾社交媒體禁令引發年輕人上街示威，警方武力鎮壓，迄今造成22人死亡。政府宣布解除禁令後示威未有平靜跡象，反而愈演愈烈，不單政府建築、國會大樓、剛宣布辭職的總理奧利 （KP Sharma Oli）私邸遭縱火，就連前總理卡納爾（Jhala Nath Khanal）的家也無法倖免，其妻被嚴重燒傷送院。



根據《紐約時報》，卡納爾的住宅周二遭示威者縱火，其夫人Ravi Laxmi Chitrakar當時身處屋內，身體嚴重燒傷。卡納爾所屬政黨的黨魁透露：「他的妻子嚴重燒傷後被送往軍隊醫院，目前仍在接受治療。」另有外媒指Ravi Laxmi Chitrakar傷重不治，但暫未能證實有關報道。

除了國家領導人的住宅，示威者還前往國會大廈、政府大樓、官員住宅等縱火。

有網上流傳影片，有疑為政府官員或人員遭示威者追趕，被爬掉衣服，有人更被追趕至跳入河中。

加德滿都國會大廈遭縱火：

政府主要行政大樓「辛哈‧杜巴宮」（Singha Durbar）遭縱火：

奧利私邸遭縱火：

俄媒引述印媒稱，有政府官員在大街上沿街逃竄，遭示威者追趕與踢打：