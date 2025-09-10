以軍再向胡塞武裝發動空襲 也門首都發生猛烈爆炸｜有片
撰文：王海
英國媒體9月10日報道，以色列軍隊向也門（Yemen）首都薩那（Sanna）和北部省份焦夫發動襲擊。胡塞武裝（Houthis）媒體稱，攻擊造成數人傷亡。
網上傳出以軍向也門首都薩納發動空襲的影片：
據路透社報道，以色列和胡塞武裝過去一年多在也門持續不斷發生戰鬥，這次空襲是以軍發動的新一輪攻勢。
以軍表示，他們襲擊了軍營、胡塞武裝的宣傳部門總部和一個燃料儲存點。
來自薩那的居民向路透社表示，攻擊目標是兩座山之間的一個藏身處，該藏身處被用作指揮和控制總部。目前尚不清楚損毀程度。
目擊者稱，以色列的攻擊還瞄準胡塞武裝的國防部。
以軍8月30日亦曾向薩納發動襲擊，該次襲擊導致領導胡塞武裝的總理和數名部長喪生，亦是以方首次針對高層官員發動襲擊。
以色列軍方表示：「此次空襲是對胡塞恐怖政權針對以色列發動襲擊的回應。在此次襲擊期間，無人機和地對地導彈從以色列領土發射。」
與伊朗結盟的胡塞武裝過去多次襲擊駛經紅海的船隻，並聲稱此舉是為了聲援加沙的巴勒斯坦人。
胡塞武裝過去亦曾向以色列發射導彈，其中大部分被攔截。以色列則對胡塞武裝控制的也門地區進行了打擊，其中包括重要的荷台達港（Hodeidah port）。
