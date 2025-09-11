特朗普盟友 右翼名嘴Charlie Kirk演講時遭槍擊身亡｜有片
撰文：王海
出版：更新：
美媒引述猶他谷大學（University of Utah Valley）9月10日報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）總統盟友，保守派評論員柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學的一場公開活動中遭槍擊。特朗普其後在社交平台發文指，柯克傷重不治。
網上傳出柯克被槍擊一刻影片：
特朗普在Truth Social發文公布柯克的死訊。特朗普表示：「偉大的，甚至是傳奇的查理柯克去世了。沒有人比查理更了解美國青年的想法。他深受所有人的愛戴和敬佩，尤其是我，而如今，他已不在我們身邊。梅拉尼婭和我向他美麗的妻子艾莉卡和家人致以深切的慰問。查理，我們愛你！」
猶他谷大學一位發言人向美國國家廣播公司（NBC）表示，柯克當時正在進行演講，然後一下槍聲突然響起，「據我們所知，他（柯克）被擊中後，已被保安團隊帶離校園。」
據霍士新聞（Fox News）報道，柯克已被送往醫院。31歲的柯克是特朗普的重要盟友，也是美國最大的保守派青年組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）的聯合創辦人。
聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）在社交平台發文指：「我們正密切關注柯克在猶他谷大學遭槍擊的報道，我們與柯克、他的親人以及所有受影響的人同在。」
帕特爾又指，聯邦調查局探員正迅速趕赴現場。
白宮在社交平台分享總統特朗普的貼文，特朗普表示：「我們都必須為被槍擊的柯克祈禱。他從上至下都是個好人。願上帝保佑他！」
柯克遭遇槍擊的一刻：
欲證首都治安改善 特朗普罕外出用膳 遭罵「當代希特拉」| 有片反對特朗普加徵30%關稅 南非總統拉馬福薩：不會被任何人欺凌路透社：特朗普稱本週或下週初與俄羅斯總統普京通電話美國和印度將繼續就貿易壁壘進行談判 特朗普：期待與莫迪通話