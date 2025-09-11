特朗普盟友　右翼名嘴Charlie Kirk演講時遭槍擊身亡｜有片

美媒引述猶他谷大學（University of Utah Valley）​​9月10日報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）總統盟友，保守派評論員柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學​​的一場公開活動中遭槍擊。特朗普其後在社交平台發文指，柯克傷重不治。



2025年9月10日，美國總統特朗普發文公布柯克（Charlie Kirk）的死訊：「偉大的，甚至是傳奇的查理柯克去世了。沒有人比查理更了解美國青年的想法。他深受所有人的愛戴和敬佩，尤其是我，而如今，他已不在我們身邊。梅拉尼婭和我向他美麗的妻子艾莉卡和家人致以深切的慰問。查理，我們愛你！」（X@TruthTrumpPost)

猶他谷大學​一位發言人向美國國家廣播公司（NBC）表示，柯克當時正在進行演講，然後一下槍聲突然響起，「據我們所知，他（柯克）被擊中後，已被保安團隊帶離校園。」

2025年9月10日，美國猶他州，右翼評論員柯克（Charlie Kirk，中間穿白色T恤男子）在猶他谷大學​​演講活動上被槍殺前向人群拋帽子。（Reuters）

據霍士新聞（Fox News）報道，柯克已被送往醫院。31歲的柯克是特朗普的重要盟友，也是美國最大的保守派青年組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）的聯合創辦人。

聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）在社交平台發文指：「我們正密切關注柯克在猶他谷大學​​遭槍擊的報道，我們與柯克、他的親人以及所有受影響的人同在。」

帕特爾又指，聯邦調查局探員正迅速趕赴現場。

白宮在社交平台分享總統特朗普的貼文，特朗普表示：「我們都必須為被槍擊的柯克祈禱。他從上至下都是個好人。願上帝保佑他！」

