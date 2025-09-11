茂木敏充宣布參加日本自民黨總裁選舉　高市早苗據報亦擬挑戰寶座

日本首相石破茂宣布辭去自民黨總裁職務後，日本自民黨前幹事長茂木敏充9月10日在國會內召開記者會，正式宣布參加黨總裁選舉。此外，日媒引述消息指，日本自民黨籍前經濟安保擔當相高市早苗，9月11日在國會內與前首相岸田文雄會面，亦表示有意參加黨總裁選舉。



共同社報道，茂木敏充強調稱：「必須要讓自民黨和日本經濟回到復興軌道，並在兩年時間裏走上復興道路。」

茂木敏充還提及，在自民黨目前淪為少數派執政黨的情況下，為夯實政權基礎，將尋求與政策理念一致的政黨組建新的聯合執政框架。

2025年9月7日，日本首相石破茂在東京舉行的記者會上宣布辭職。（Reuters）

日本自民黨9月9日召開總務委員會會議，決定採用「全體投票」方式選出黨總裁接替近日辭職的石破茂，屆時全國黨員與黨友均可參與投票。

儘管按照慣例，當黨總裁在任期中途辭職時，通常會採用簡易選舉方式進行投票。鑒於社會對自民黨的不信任情緒日益高漲，這次改為採用全體投票方式，旨在更充分反映基層黨員的聲音。