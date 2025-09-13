中國商務部：就美國對華集成電路領域措施發起反歧視立案調查

中國商務部9月13日宣布對美方發起兩項調查，包括就美國對華集成電路領域的相關措施發起反歧視立案調查，也公布對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷立案調查。



中方公告指，商務部獲得初步證據和信息顯示，美國對華集成電路領域相關措施符合《中華人民共和國對外貿易法》第七條規定的「在貿易方面對中華人民共和國採取歧視性的禁止、限制或者其他類似措施」的情形。

圖為中美高官2023年7月8日在北京會晤期間，釣魚台國賓館設置的中美國旗。（Reuters）

中方指，根據獲得的初步證據和信息，本次調查對象爲美國對華集成電路領域相關措施，可包括：2018年以來，美國政府基於對華301調查結果，已經或將要對包括集成電路在內的中國產品加徵關稅，以及其他可能的禁止、限制或類似措施。

公告稱，2022年以來美國政府根據《晶片與科學法》及相關規則，限制相關企業和個人在中國相關領域開展經貿與投資活動等，本次調查自2025年9月13日開始，調查期限通常爲3個月，特殊情況下可適當延長。

中國商務部9月13日較早前公布，對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷立案調查。調查範圍為原產於美國的進口相關模擬晶片。被調查產品名稱爲相關模擬晶片，英文名稱爲Certain Analog IC Chip。