Charlie Kirk遇害｜FBI局長：證物DNA比對與疑犯相符
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 盟友、右翼名嘴查理柯克（Charlie Kirk）演講時遭槍擊身亡，22歲疑犯羅賓遜（Tyler Robinson）被捕後雖然不合作，但聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）於9月15日表示，調查人員從包裹疑似兇槍的毛巾上，經DNA檢查發現與羅賓遜相匹配。
帕特爾接受霍士新聞（Fox News）時稱，在猶他州立大學（Utah Valley University）一棟建築物的屋頂上，找到一把螺絲批，上面也發現了 DNA，經檢驗也確認屬於已被拘留的疑犯。
針對有媒體報道，疑犯在槍擊前寫下字條。帕特爾回應稱，當局相信那張紙條確實存在，而且有證據證明紙條上的內容，上面應寫有：「我有機會幹掉查理柯克，我要抓住這個機會。」
帕特爾表示，有證據顯示該張字條曾存在其住處，但其後已被「銷毀」。 帕特爾也表示，羅賓遜不喜歡「查理所代表的理念」。
「只有社會主義才能救美國」與Charlie Kirk的右翼社會主義右翼名嘴Charlie Kirk遇刺｜各界政要震驚哀悼 特朗普：為他祈禱特朗普盟友 右翼名嘴Charlie Kirk演講時遭槍擊身亡倫敦15萬人參與右翼遊行爆衝突 26名警員受傷25人被捕｜有片倫敦15萬人右翼遊行 馬斯克隔空抨擊左翼慶祝Charlie Kirk被刺