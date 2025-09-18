特朗普訪英｜周四將晤施紀賢 英方獲美國企業承諾投資1500萬英鎊
撰文：莊勁菲
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月17日在溫莎堡接受英王查理斯三世（King Charles III）設宴款待之後，英國政府表示，特朗普此行為英國帶來美國企業1,500億英鎊（約1.6萬億港元）的投資承諾。這是在特朗普周四會見英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）之前宣布的，會議旨在討論外交事務和美國投資等議題。
英國政府表示，上述數據匯總了新的和先前宣布的承諾。這是歷次國事訪問中帶來的最大一筆商業投資。
路透社指出，這筆投資包括私募股權公司黑石集團（Blackstone）的1,000億英鎊（約1.58萬億港元）長期投資承諾，以及普洛斯（Prologis）在生命科學和先進製造業領域的39億英鎊（約413億港元）投資。
倫敦方面亦公布一連串反向投資計劃，當中包括製藥商葛蘭素史克（GSK）在美國進行的300億美元（約2332億港元）研發投資。
英媒：待特朗普訪英行程結束 英國將承認巴勒斯坦國特朗普晤英王遲到21分鐘 檢閱儀仗隊把對方「甩身後」遭批無禮英王查理斯三世為特朗普舉行國宴 強調英美擁最密切國防關係特朗普訪英國抵溫莎堡 與查理斯三世乘馬車現身 威廉凱特接待