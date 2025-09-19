特朗普稱TikTok價值連城　冀今與習近平通話達成賣盤協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月18日結束對英國的國事訪問。他與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）一同見記者時稱讚TikTok的「重大價值」，並期望19日（周五）與國家主席習近平通話能夠達成賣盤協議。



特朗普與施紀賢召開記者會時談到TikTok：

據美媒報道，特朗普向記者表示：「我們週五（19日）將與習近平主席通話，看看能否就TikTok達成最終協議，因為它擁有巨大價值，我不想透露價值，但我喜歡TikTok。」

特朗普還提到：「美國將獲得巨額的額外費用，我稱之為僅僅達成交易的額外費用。我不想把這些額外費用拋到九霄雲外。」

當被問到哪個國家會控制TikTok的演算法時，特朗普沒有正面回應。

2025年9月18日，英國艾爾斯伯里（Aylesbury）美國總統特朗普（Donald Trump，左）結束對英國的國事訪問後，與英國首相施紀賢（Keir Starmer，右）一同出席新聞發布會。（Reuters）

特朗普又提到10日遭槍殺的右翼評論員柯克（Charlie Kirk），「我喜歡TikTok。它幫助我當選。事實上，柯克曾告訴我，先生，你應該用TikTok。你會大受歡迎。如你所知，我們去年大選在年輕人中得票非常好，這就是我們以如此大的優勢獲勝的原因。」

中美官員日前在西班牙馬德里會面，就TikTok交易的框架達成共識。

消息人士稱，現時的交易框架是TikTok將由甲骨文（Oracle）、安德里森·霍羅威茨基金（Andreessen Horowitz）和銀湖資本（Silver Lake）等投資者持有約80%的股份，其餘股份由TikTok中國母企字節跳動持有。

新財團也將由一個由美國多數成員組成的董事會營運，其中包括一名由特朗普政府任命的成員。