愛沙尼亞稱3架俄羅斯米格-31戰機入侵領空 總理：啟動北約第四條
撰文：王海
英國媒體9月19日（周五）報道，北約（NATO）成員國愛沙尼亞政府表示，三架俄羅斯軍機同日入侵其領空長達12分鐘，並指這是一次「史無前例及明目張膽」的入侵。
據路透社報道，9月9日至10日夜間，20多架俄羅斯無人機闖入波蘭領空，北約戰機其後擊落部份無人機。俄羅斯的無人機在13日（上週六）亦曾入侵羅馬尼亞的領空。
愛沙尼亞19日表示，三架米格-31戰鬥機未經許可進入愛沙尼亞領空，並在其領空停留了總共12分鐘。
外交部長查克納（Margus Tsahkna）表示：「俄羅斯今年已四次侵犯愛沙尼亞領空，這本身就是不可接受的，但今天的侵犯更是史無前例的明目張膽，三架戰機闖入我們的領空。」
愛沙尼亞軍方證實，在波羅的海上空執行空中巡邏任務的俄羅斯戰機遭到駐紮在愛沙尼亞阿馬裡（Ämari）的意大利F-35戰機的攔截。
愛沙尼亞總理米哈爾（Kristen Michal）其後表示，三架俄羅斯米格-31戰機進入愛沙尼亞領空，並與北約戰鬥機對峙，隨後「被迫撤退」。這種入侵行為完全不可接受。
他在社交平台X的一篇貼文中證實，愛沙尼亞已正式請求北約就俄羅斯侵犯其領空一事啟動北約第四條，進行集體磋商。
北約第4條為當一個或多個成員認為其「領土完整、政治獨立或安全」受到威脅，各締約國將共同協商，此條也被視為援引第5條——集體防禦原則的第一步。第5條規定若北約成員國遭受武裝襲擊，其他成員都將視此為針對所有成員國的襲擊，並將採取必要行動協助。
自1949年北約成立以來，第4條僅被引用8次，但這是過去兩周內第2次被引用。
北約秘書長呂特（Mark Rutte）在社交平台發文，確認他與愛沙尼亞總理就俄羅斯侵犯其領空一事進行交談。
呂特指：「北約在「東方哨兵」行動下的反應迅速而果斷。」
