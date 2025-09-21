Charlie Kirk追悼會料10萬人到場　保安等級與超級碗相當

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼評論員柯克（Charlie Kirk）日前遭槍殺身亡，他的追悼會9月21日於亞利桑那州格倫代爾市（Glendale）舉行，預計將有超過10萬人到場。



此次追悼會由柯克生前創辦的「美國轉捩點」（Turning Point USA）在格倫代爾市州立農業體育場（State Farm Stadium）舉辦，場館內可容納6.3萬人。美國總統特朗普、副總統萬斯（JD Vance）、特朗普次子埃里克（Eric Trump）、白宮顧問高級顧問米勒（Stephen Miller）及柯克的遺孀艾莉卡（Erika Kirk）都將出席。

臨近儀式開場，美國特勤局人員已到場加強安保。據哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，國土安全部已將今次活動列為最高公共安全風險級別事件，保安等級「與超級碗等高調活動相同」。

2025年9月20日，美國亞利桑那州，圖為人們在「美國轉捩點」組織的鳳凰城守夜活動中，紀念柯克。（Getty）

據美國轉捩點官方資訊，當日將採取包括「TSA等級的檢查」（與機場安全檢查流程相當），對人員及其隨身物品進行檢查，以確保場內安全並入場人員防止攜帶危險物品。

據指，當日觀眾將按「先到先得」方式就座。主辦方已將附近另一座可容納2萬人的體育場作為備用場館，以防到場人數過多。

美媒引述白宮官員指，特朗普會在追悼會上發表講話，內容「將聚焦柯克的一生」，以及柯克對「讓美國再次偉大（MAGA）」運動的影響，預料內容會比典型的總統演講「更加個人化」。

圖為2025年9月20日，查理柯克喪禮場地、亞利桑那州州立農業體育場外貌。（Reuters）

而在舉辦日前夕的20日，一名42歲男子遭警方拘捕，亞利桑那州公共安全部表示，他被指控在禁區攜帶武器及冒警，調查正在進行中。