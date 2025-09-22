樺加沙颱風襲菲律賓北部　多地須撤離　呂宋島料現洪水和山泥傾瀉

【打風／天文台／HKO／超強颱風／樺加沙／Ragasa／移動路徑／天鴿／山竹】超強颱風樺加沙（Ragasa）自9月22日起席捲菲律賓北部地區，當地官員已向沿海和山區村莊發布緊急疏散命令，數萬人須撤離家園。



菲媒Inquirer報道，菲律賓氣象局（PAGASA）22日表示，樺加沙颱風向西北移動時進一步增強。截至當地時間21日晚上11時，風暴中心最大持續風速為每小時205公里，陣風達到每小時250公里。

菲律賓內政和地方政府部21日命令風暴預計經過的地方政府立即採取疏散措施，以保護當地居民安全。相關官員稱，截至同日晚間，已有超過2萬人赴更安全的建築物中避難。

菲律賓氣象專家阿爾馬里奧（John Grender Almario）在記者會上表示，預計呂宋島（Luzon）北部地區將出現嚴重洪水和山泥傾瀉，但馬尼拉（Manila）基本上不會受到颱風影響。

超強颱風樺加沙（Ragasa）自2025年9月22日起席捲菲律賓北部地區。圖為菲律賓氣象局同日釋出的颱風路徑圖。（X@dost_pagasa）

菲律賓政府22日已關閉了馬尼拉大都會（Metro Manila）和另外29個省的辦公室和學校。