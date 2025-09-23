特朗普：孕婦服撲熱息痛增胎兒自閉症風險　醫學界批欠科學證據

美國總統特朗普 （Donald Trump）9月22日在衛生部長小羅拔甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）的陪同下於白宮召開記者會，他宣布食品藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）將通知醫生，建議他們不要為孕婦處方泰諾止痛藥（Tylenol），並強烈建議孕婦除非醫療必要，否則不應服用，亦不應讓兒童服用。特朗普聲稱，因為該藥可能會增加患上自閉症的風險；惟他未有提供任何具體的醫學證據。



泰諾是美國一個止痛藥的品牌，其主成分為常見的止痛藥成分撲熱息痛（paracetamol）。特朗普周一堅稱，服用這一止痛藥不好，他說：「當局強烈建議女性在懷孕期間限制使用泰諾，除非有醫療必要，如在極度高燒，感覺無法忍受的情況下。」與此同時，FDA已批准藥物亞葉酸（Leucovorin）用以治療自閉症。

美國婦產科醫生學會（American College of Obstetricians and Gynecologists）斥責特朗普的講法不負任，缺乏科學證據支持，極其簡化自閉症這種兒童神經系統疾病的複雜原因。該組織還批評，聯邦衛生機構在沒有可靠數據的支持下，發布影響數百萬人健康及福祉的聲明，做法讓人非常不安。

另有止痛藥生產商強烈反對特朗普的講法，指可靠的科學證據已表明，服用撲熱息痛不會導致自閉症。目前，美國多個主要醫療團體亦已將泰諾，列為懷孕期間緩解疼痛和退燒最安全的藥物之一。

據華盛頓郵報報道，據兩位知情人士透露，小羅拔甘迺迪已將自閉症作為其「讓美國再次健康」議程的重點之一。過去20年，美國兒童的自閉症診斷率不斷上升。美國疾病管制與預防中心的調查顯示，每 31 名 8 歲兒童中就有 1 名患有自閉症，而 2000 年這一數字約為每 150 名兒童中 1 名。外界早前一直猜測，他會將自閉症與疫苗聯繫起來。儘管數十年的科學研究已經推翻了這個理論，但甘迺迪仍然經常提到這種關聯。

此外，特朗普還在記者會上推動對嬰兒常規疫苗接種計劃進行重大改革，他繼續在沒有醫學證據的情況下堅稱，「沒有理由」為新生兒接種乙型肝炎疫苗。

特朗普重複了反疫苗運動的觀點，「應等到嬰兒12歲發育成熟後再接種」。此一說法與數十年來形成的廣泛醫學共識截然相反，即預防這種可能導致肝損傷和癌症的乙型肝炎經母體傳播的最佳方法，是在新生兒出生第一天就接種疫苗。