印度演員政客維杰舉行大型集會致人踩人　至少31死50傷｜有片

英媒引述印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）官員報道，泰米爾知名演員維杰（Vijay）9月27日（周六）舉行一場大型集會期間發生人踩人事件，已造成至少31人死亡，50多人受傷。



據路透社報道，泰米爾納德邦卡魯爾區（Karur）的高級警官V. Selvaraj表示：「事件已造成31人死亡，50多人送院。」

印度媒體就人踩人事件的報道：

報道指這場集會吸引大批人群，這是維杰為其政黨「泰米爾納德邦人民運動」（Tamilaga Vettri Kazhagam）進行的巡迴活動之一。

維杰是一位知名泰米爾演員。他2024年成立一個政黨，並於本月開始為明年初舉行的邦選舉進行競選活動。

邦議員Senthil Balaji形容事故是一場人踩人事件，已有58人住院。他還補充說，泰米爾納德邦首席部長MK Stalin將於同日稍後前往視察事故現場。

印度總理莫迪發文悼念遇難者：

印度總理莫迪在網上發文表示：「泰米爾納德邦卡魯爾政治集會期間發生的這宗不幸事件令人深感悲痛。」

泰米爾納德邦首席部長MK Stalin在網上發文指：「來自卡魯爾的消息令人擔憂。」他還表示，他已指示各部長和官員為在卡魯爾集會中暈倒的人員提供緊急醫療救助，並下令附近的蒂魯吉拉帕利（Tiruchirappalli）提供更多援助。

據媒體報道，至少有44名來自附近蒂魯吉拉帕利和薩利姆地區的醫生被派往卡魯爾。