與查理斯三世茶聚遭形容以正式訪客招待　哈里王子斥意圖破壞和解

英國哈里王子（Prince Harry）與父親英王查理斯三世（King Charles III）會面後，英媒爆出這次團聚比預期的更為正式，哈里離開時感覺自己受到正式訪客的待遇，而不是家人的待遇。哈里發言人周六（9月27日）發聲明稱，這些說法純屬捏造，意圖破壞父子之間的和解。



哈里9月10日在倫敦克拉倫斯宮（Clarence House，又譯加倫宮）與查理斯三世會面，這是他們自2024年2月以來的首次會面。

哈里發言人周六告訴雜誌《People》：「最近關於公爵對此次會面基調的看法的報道完全是錯誤的。那些被歸於他的話純屬捏造，我們只能猜測，這些消息來源意圖破壞父子之間的和解。」

2025年9月11日，英國倫敦，圖為哈里王子在一間慈善機會與受托人擁抱。（Getty）

據英國廣播公司（BBC）報道，白金漢宮證實，哈里王子在拜訪英王官邸期間，與父親查理斯三世私下茶聚約50分鐘。

之後，哈里在回答記者提問時提到查理斯三世，「是的，他狀態不錯」（yes, he's great）。

報道指，這次會面被視為兩人改善父子關係，重建互信的第一步。