阿富汗釋放一名美國公民　稱美方望繼續對話

阿富汗塔利班政府9月28日公布，阿富汗外交部長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）當天會見由美國人質談判代表特使博勒（Adam Boehler，又譯伯勒爾）率領的代表團，並宣布釋放一名美國公民。美方對阿方這一決定表示歡迎，並希望繼續就此類議題對話。



2025年9月28日，自2024年12月起被關押在阿富汗的美國公民阿米爾·阿米里（Amir Amiry）獲釋，在喀布爾登機前與美國人質談判代表特使博勒（Adam Boehler，又譯伯勒爾）、卡塔爾外交官等人合照。（Reuters）

阿富汗政府的聲明說，穆塔基表示，阿方當天早些時候釋放美國公民阿米爾·阿米里（Amir Amiry），形容是「積極一步」，體現阿政府在處理涉外人員事務上堅持非政治化立場。穆塔基還感謝卡塔爾，稱為促成阿美交換囚犯發揮的作用。

聲明又稱，對阿方這一決定表示歡迎，稱這是「值得肯定的時刻」。他表示，雙方此前一輪對話「富有建設性」，希望今後繼續就此類議題保持溝通。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）發聲明，證實被阿富汗錯誤關押的阿米里已經獲釋，並同樣對卡塔爾表示感謝。

2021年9月14日，阿富汗塔利班代理外交部長穆塔基（ Amir Khan Muttaqi） 在喀布爾舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

今年以來，阿富汗和美國就換囚事宜持續展開外交互動。今年1月，阿富汗釋放兩名美國人，換取美國釋放一名阿富汗人。今年3月，伯勒爾率團訪阿，促成一名關押兩年多的美國公民獲釋。本月19日，阿富汗釋放一對關押近8個月的老夫婦。