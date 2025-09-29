特朗普被拍到「怒指梅拉妮亞」夫妻疑爆激烈爭執　唇語專家這樣說

美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），日前被拍到在「海軍陸戰隊一號」（Marine One）直升機內，疑似激烈爭執。



不過，唇語專家解讀影片後指出，兩人實際上是討論紐約聯合國總部發生的扶手電梯故障事件。

美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭日前被拍到在「海軍陸戰隊一號」內疑似激烈爭執。（X@boiagentone）

根據影片，特朗普（Donald Trump）不斷用手指指向梅拉尼婭（Melania Trump），而梅拉尼婭則搖頭回應。

英國法庭曾任專家證人的唇語專家弗里曼（Jeremy Freeman）向英國《每日郵報》表示：

從我的解讀來看，我不認為特朗普是在責怪梅拉尼婭，而是在抱怨聯合國的小動作。

弗里曼認為，梅拉尼婭當時提到「（扶手電梯停下時）你還繼續往前走」，特朗普則回應：

太難以置信了，他們怎麼能這樣做？

另一位英國唇語專家希克林（Nicola Hickling）則解讀到，特朗普是在表達對妻子的保護：

我不能原諒他們，他們想傷害妳。

梅拉尼婭則回應：

我們不能再這樣，我們應該保持安全，你並不安全。

特朗普接著說：

他們完了，我們必須挑戰他們。

這一事件源自23日，特朗普與梅拉尼婭在聯合國總部準備出席大會時，剛踏上扶手電梯卻突然停擺，導致梅拉尼婭一度踉蹌，特朗普事後在社群媒體上怒斥：「這絕對是破壞行為。幸好我們都緊握扶手，否則會是一場災難。」

