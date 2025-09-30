特朗普晤內塔尼亞胡　美方公布20點加沙和平方案

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 9月29日在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤，白宮同日公布美國為加沙制定的20點新和平方案，獲內塔尼亞胡表示支持，認為能確保以色列不再受到哈馬斯的威脅，特朗普警告哈馬斯接受。哈馬斯方面則稱，尚未收到特朗普新方案的書面內容。



要求立即停止軍事行動 72小時內釋放20人質

英國廣播公司（BBC）報道，如果該提案得到實施，將首先立即停止軍事行動。該提案還表示，現有的「戰線」將凍結。該方案並提及對加沙未來治理的內容，強調哈馬斯不得「直接、間接或以任何形式」參與治理，又指「以色列不會佔領或吞併加沙」，其軍隊將分階段撤出。

根據該方案，哈馬斯將要放下武器，並須銷毀用於攻擊的武器。哈馬斯將在72小時內，釋放20名活着的以色列人質，以及交還20多具據信已死亡的人員遺體。提案稱，一旦這些人質獲釋，以色列將釋放數百名被拘留的加沙人。聲明還表示，一旦哈馬斯接受提議，「加沙地帶將立即獲得全面援助」。

圖為2025年9月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，不在圖中）會晤。（Reuters）

方案提及加沙未來治理

美國也概述了其對加沙未來治理的方案。該方案稱，一個「技術官僚、非政治性的巴勒斯坦委員會」將暫時治理加沙，「並由一個新的國際過渡機構——和平委員會監督和監管，該委員會將由特朗普領導」。其中，英國前首相貝理雅（Tony Blair）和其他「即將公布」的領袖，也將加入該管理機構。

報道稱，該方案主要側重於美國所謂重建加沙的「經濟發展方案」，並為最終建立巴勒斯坦國留下了空間。

2025年9月28日，加沙地帶，圖為以色列對加沙行動持續，加沙城上空升起濃煙。（Reuters）

內塔尼亞胡就空襲卡塔爾正式道歉

特朗普感謝內塔尼亞胡對方案的支持，相信共同努力能結束多年來的死亡及破壞，為整個地區的安全、和平與繁榮開啟新篇章。

當天早些時候與特朗普會談期間，針對以色列9月9日空襲身處卡塔爾首都多哈的哈馬斯領導層，內塔尼亞胡向卡塔爾正式道歉。