8年前詐騙13萬中國人捲巨額加密貨幣逃英　華女疑犯英國認罪

涉在2014年至2017年期間於中國主導一宗金融金融龐氏騙案，令近13萬中國投資者蒙受巨額損失的主謀中國籍女疑犯錢志敏（Zhimin Qian，又名張雅迪），在9月29日於倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court）出庭時認罪，一改去年案件首次開庭時不認罪態度，她還柙等候宣判，不過裁決日期尚未確定。警方當時查獲6.1萬枚比特幣（Bitcoin），按當時計價約為50億英鎊（約522億港元），被認為是史上最大洗黑錢案之一。



這宗龐氏騙局始於2014年，錢志敏被指在中國內地通過天津藍天格銳電子科技有限公司，以高回報的短期投資作招徠，不斷吸納新投資者，合共詐騙12.8萬人，並捲走超過430億元人民幣（約463億港元），該案在內地被稱為「藍天格銳非法吸收公眾存款案」。

錢志敏將贓款置換為加密貨幣的比特幣後，偽造護照並於2017年潛逃英國，還夥同英國華裔女共犯簡雯（Jian Wen，音譯），通過洗黑錢購置房地產，過上奢靡生活。

另一疑犯洗黑錢罪成

錢志敏先後夥同簡雯洗黑錢購買房地產，隨後遷往價值500萬英鎊（約4,979萬港元）的大屋，並購置新車、將兒子送到私立學校。

圖為2024年3月18日，遭英國法院判決參與或涉及洗錢罪名成立的華裔女外賣員簡雯（Jian Wen，音譯）。（倫敦警方）

簡雯並嘗試購入兩座分別值2,350萬（約2.34億港元）及1,250萬英鎊（約1.24億港元）的豪宅，此引起警方注意，2018年10月突襲搜查，因她本人無法向警方解釋巨額資金的合法來源敗露騙案。警方當時查獲逾6.1萬枚比特幣，按當時計價約為50億英鎊（約522億港元）。她最終因參與詐騙案被控協助洗黑錢，經宣判後在去年5月獲刑6年8個月。