菲律賓宿霧外海6.9級強震　至少7人死亡

菲律賓宿霧外海於當地9月30日晚發生規模6.9地震，震央位於中部宿霧島（Cebu）與萊特島（Leyte）之間的海域，震源深度只有10公里。美國地質調查局（USGS）稱，震央距離宿霧市約100公里，並在強震後記錄該地區多次餘震，其中最強餘震為6級。太平洋海嘯預警中心稱，地震後沒有海嘯威脅。菲律賓當局則仍發布海嘯預警，並預計將會持續發生餘震。菲律賓官員其後在表示，強震已經導致宿霧省聖雷米西奧鎮至少7人死亡。



有教堂等建築物受損 部份地區停電

中國地震台網測定，地震發生於晚上9時59分。美國地質調查局稱，地震深度為10公里，距離博哥市（Bogo）約20公里。

法新社報道，地震已造成建築物和道路受損，部份地區停電，救援人員正在搜尋可能的傷亡。萊特省維拉巴市警察局長表示，地震持續了約10秒。他說，警察局大樓明顯因地震而搖晃。根據社交平台流傳畫面，地震看起來非常劇烈。

菲律賓媒體報道，地震發生時民眾嚇到驚聲尖叫，而宿霧有教堂嚴重受損，鋼筋裸露，暫未知有否傷亡。中國駐菲律賓大使館表示，暫時未收到中國公民傷亡報告。