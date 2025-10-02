英國靈長動物學家珍古德去世　享壽91歲　生前以研究黑猩猩聞名

珍古德研究所（The Jane Goodall Institute）在社交平台Instagram上發文，表示於當地時間2025年10月1日早上獲悉，英國靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）在美國加州進行巡迴演講期間，因自然原因離世，終年91歲。她生前以研究黑猩猩、在動物行為學上的發現而聞名於世。



珍古德研究所周三寫道：「聯合國和平大使、本研究所創始人，珍古德博士已因自然原因離世。珍古德博士作為動物行為學家的發現徹底改變了科學界，她也是保護和恢復自然世界的不懈倡導者。」

1960年7月，26歲的珍古德首次踏上坦桑尼亞的土地，開始了對野生黑猩猩的重要研究。在研究過程中，她發現靈長類動物表現出一系列與人類相似的行為，例如溝通、發展個性以及製造和使用自己的工具。

1964年，她的研究成果發表在《自然》（Nature）雜誌，震驚了動物行為學和人類學界。因為猿類製造並使用工具的行為，在當時被認為是人類的本質特徵。研究結果證明，黑猩猩並非像人們長期以來認為的那樣，是冷酷無情、愚昧無知的生物。

2016年，珍古德對一群學童表示：「我在那裏待的時間越長，就越覺得它們（黑猩猩）和人類很像，我們一直非常傲慢，認為自己很特別。」