西班牙網紅日本直播惹議　在車廂聲浪大遭勸阻　與乘客推撞惹眾怒

一名西班牙網紅在日本旅遊並沿途直播時，因在列車上的言行惹來爭議，引來大量網民批評。他在事件發酵後發布影片致歉，嘗試讓事件降溫，不過被指敷衍了事，隨後再連發兩條影片，並指要「返回日本親自道歉」。



日本網絡媒體J-CAST報道，事發9月22日的JR鹿兒島本線鳥栖站，根據影片，身穿紅色短袖恤衫、頭戴形似人氣動漫《海賊王》主角路飛的草帽的涉事網紅坐在寫有「優先座」的座位上開啟網絡直播時，遭身後另一名乘客警告：「你太吵了」，不過他視若無睹還繼續直播，但又被警告：「我告訴你，太吵了」，多次勸阻未果後，只見乘客起身試圖溝通，最後雙方出現推撞場面，乘客被涉事網紅一把推開。

報道引述JR九州指，乘客在受到推撞後通報列車人員，自稱「被外國人推撞與毆打」，涉事網紅在職員介入後用英文重複說「Sorry」與「No」，未能與工作人員就英文作進一步溝通，涉事網紅被要求轉移至列車尾部座位就坐，事件才告一段落。列車一度延誤5分鐘。

圖為早前在日本直播因不當舉止遭到網民批評的涉事西班牙網紅。（截圖自Youtube）

涉事網紅事後將所有影片上傳Youtube，迅速引發各地網民批評，雖然他本人連發3條影片致歉，但不少網民在影片下留言：「真是丟臉」、「滾出日本」、「自以為有趣的行為…」、「應杯葛這種網紅」。