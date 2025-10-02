英國曼徹斯特猶太教堂附近傷人案4傷　疑駕車衝向途人後襲擊民眾

撰文：成依華
英國曼徹斯特一間猶太教堂附近10月2日發生傷人案，據報有汽車衝向途人，然後有民眾遭襲擊。

警方指4名民眾受傷。警方趕到後向一名疑犯開槍，對方中槍。

英國
持刀傷人