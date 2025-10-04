日本自民黨黨總裁選舉　日媒：下午2時有結果　小泉進次郎暫領先

日本自民黨總裁選舉的黨員投票10月3日截止，4日下午經國會議員投票後，將選出接替首相石破茂的新總裁。據日媒報道，5名候選人中，農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安保大臣高市早苗暫時領先，內閣官房長官林芳正第三。這次選舉很可能無法僅憑首輪投票選出，而是需要進入得票數前兩名直接對決的次輪投票。自民黨官員此前表示，首輪結果將於當地時間下午2時10分（本港時間下午1時10分）左右公布，如需次輪投票，結果預計將於下午3時20分（本港時間下午2時20分）左右公布。



據共同網報道，黨總裁選舉將爭奪國會議員票295票、黨員黨友的地方票295票，總計590票。

2025年9月24日，日本東京，在日本全國記者俱樂部舉行的自民黨總統選舉候選人辯論會前，前經濟安保大臣小林鷹之（左一）、前自民黨幹事長茂木敏充（左二）、內閣官房長官林芳正（中）、前經濟安保大臣高市早苗（右二）、現任農林水產省相小泉進次郎（右一）合影。（Reuters）

在第一輪投票中若無人過半數，則將進入次輪投票。最終投票為國會議員1人1票、47個都道府縣支部聯合會各1票，合計342票選出黨總裁。

今次選舉共有5人角逐，除小泉進次郎、高市早苗及林芳正外，還有前經濟安保大臣小林鷹之、前自民黨幹事長茂木敏充。

2025年9月23日，日本東京，前經濟安全保障大臣小林鷹之（左一）、前外務大臣茂木敏充（左二）、內閣官房長官林芳正（中）、前經濟安全保障大臣高市早苗（右二）和農林水產大臣小泉進次郎（右一）在自民黨總部出席自民黨總裁選舉候選人聯合新聞發布會。（Reuters）

外界普遍認為這次選舉需要進入次輪投票，而由於次輪投票中議員票的比例將增加，因此在黨內仍頗具影響力的前副總理麻生太郎和前首相岸田文雄的取態將成為焦點。