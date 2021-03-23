以色列2年內4度大選　民調：執政利庫德領先但議席不足過半數

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-23 12:52

以色列3月23日將舉行2年內第4次國會大選，多項最新民調顯示，執政黨利庫德集團（Likud）大幅領先，但距離過半數的61席仍相差甚遠。

當地5間媒體最近一次民意調查顯示，利庫德集團平均獲31個席位，排第2的黨為擁有未來（Yesh Atid），料獲19席。國會共有120個席位。根據目前民調結果，利庫德有望繼續成為國會第一大黨，但未必贏到過半數議席，或需籌組聯盟執政。

圖為3月22日選舉前夕，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷（Jerusalem）一個市場講話。（Reuters）

總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）成功領導當地政府展開新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種計劃，競逐連任期間大打疫情牌。但他目前遭起訴3項刑事罪行，包括貪污、詐騙和違反信託，20日有數以千計民眾在其官邸外集會要求他下台。

法國媒體23日稱，以色列可能迎來3種結果，包括出現由內塔尼亞胡領導的執政聯盟、由反對內塔尼亞胡政黨組成的聯合政府，或者再舉行第5次大選。《耶路撒冷郵報》指，選舉初步結果最快24日公布，而最終點票預計在31日前完成。