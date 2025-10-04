以色列再轟炸加沙　稱當地仍是「危險戰區」　籲民眾勿回加沙城

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月3日敦促以色列立即停止轟炸加沙地區後，加沙當局稱以軍4日再對當地發動襲擊，造成6人死亡。以色列軍方阿拉伯語發言人同日呼籲當地民眾勿返回加沙城（Gaza City），並指加沙中北部地區仍然是「危險戰區」。



路透社及以色列時報（Times of Israel）報道，加沙當局及當地醫護人員4日稱，當日分別加沙城及汗尤尼斯（Khan Younis）發動襲擊，分別造成4人及2人死亡。

以媒早前稱，以色列陸軍參謀長扎米爾（Eyal Zamir）下令以軍準備實施特朗普的首階段和平方案，惟沒有提及是否會減少在加沙的軍事活動。

以色列軍方阿拉伯語發言人同日表示，以軍目前仍在軍事包圍加沙城，民眾返回該處將非常危險，並指加沙干河以北地區仍然是「危險戰區」。他呼籲民眾勿返回北部地區，且應避免在任何地區接近以軍部隊。

以媒：以色列擬派代表團就加沙和平計劃進行談判

與此同時，以色列公共廣播公司稱，以色列談判團隊已接獲命令，準備派遣代表團就實施特朗普的加沙和平計劃進行會談。

報道指，作為協議的一部份，以色列安全官員正起草一份巴勒斯坦囚犯釋放名單，以換取巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）釋放以色列人質。

2025年10月4日，巴勒斯坦武裝哈馬斯（Hamas）同意釋放以色列人質後，加沙城再遭襲擊並發生爆炸。（Reuters）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）早前稱以色列已準備即時實施特朗普首階段即時釋放所有人質的方案；而哈馬斯也表示同意釋放所有以色列人質。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）對哈馬斯的回應表示歡迎，同時呼籲各方即時停火。